Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию оленя. У этих животных сейчас гон.

Снимок появился в Фейсбуке. Он сделан фотоловушкой.

В конце августа - в сентябре у оленей в разгаре брачный период, во время которого можно услышать рев животных.

В начале периода гона одинокие самцы занимают определенные участки, иногда одни и те же на протяжении многих лет. Возбужденные, они бьют рогами у молодых деревьев, ломают ветки, сдирают кору. Животные часто катаются по земле, мало едят и во время гона и теряют 30-40 кг веса из обычных 160-300 кг. Постепенно к самцам присоединяются самки. Они выбирают кавалеров по голосу. В тихую погоду голос самцов оленя можно услышать на расстояние до 1,5-2 километров. Тяжелые вздохи сменяются протяжным мычанием, которое у молодых самцов переходит в рык.

Чем больше становится гарем, тем слабее слышен рев самца.

Нередко самцы сходятся в поединке. Он может проходить и без нападений, а ограничиться лишь демонстрацией силы, но бывает и со смертельным сражением.

В гареме бывает 2-3, иногда до 15 самок. После периода гона к такой группе взрослых самок присоединяются телята. Такие стада могут быть большими — по 10 и даже по 30 голов.

Рождение потомства приходится на вторую половину мая – первую половину июня. К тому времени самки отделяются от смешанного стада и уходят в заросли в долинах рек. Как правило, рождается один теленок, редко два.

Ранее в заповеднике предупреждали о том, что у оленей сейчас начался период гона, а также рассказали, как он проходит.

А сейчас змеи собираются вместе, чтобы погреться на последнем осеннем солнце.