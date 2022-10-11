Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал, как выглядит "полуфабрикат" бабочки махаон - ее гусеница.

Снимок был сделан осенью в окрестностях села Каменка в зоне отчуждения ЧАЭС и опубликован в Фейсбуке организации.

"Еще в конце сентября на заповедной территории можно было заметить неоновую гусеницу махаона (Papilio machaon) – бабочку семейства парусников. Наверное, это самая известная бабочка Украины благодаря своей яркой окраске и большим размерам (размах крыльев достигает 8 см)", - написали в заповеднике.

Интересно, что махаон назван шведским натуралистом Карлом Линнеем в честь персонажа греческой мифологии врача Махаона. По легенде, он приходился сыном Асклепию и Эпионе и принимал участие в походе греков на Трою во время Троянской войны.

Первое поколение гусениц махаона появляется с мая по июнь, второе - с августа по сентябрь. Первоначальная окраска гусеницы чёрная, с красными бородавками и с большим белым пятном на спинке. По мере роста гусеницы бородавки исчезают, гусеница приобретает зелёную окраску с чёрными поперечными полосами. На каждой чёрной полосе располагается 6-8 оранжево-красных пятен. При раздражении гусеница выдвигает позади головы железу - осметрий в виде двух длинных оранжево-красных рожков. В случае опасности гусеница выдвигает осметрий наружу, поднимает переднюю часть тела вверх и назад, выделяя оранжево-жёлтую жидкость с едким неприятным запахом. Так защищаются только молодые и средневозрастные гусеницы, взрослые гусеницы при опасности железу не выдвигают.

Гусеницы предпочитает питаться цветками и завязями, реже листьями на кормовых растениях. К концу своего развития гусеница почти не питается.

Ранее заповедник показывал эффектные фото золотой осени в зоне отчуждения.

Также пресс-служба рассказывала, как к сотрудникам заповедника залетел ночной мотылек размером с птицу.