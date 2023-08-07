Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото растения, которое многие считают сорняком, но на самом деле это красивая и полезная трава. Речь идет о вейнике наземном или, как его еще называют, вейнике обыкновенном.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

Для травы вейник довольно большой: в высоту вырастает до 80—150 см, размножаясь за счет длинных, шнуровидных ползучих корневищ. Его стебель прямостоячий, листья голубовато- или серовато-зелёные, цветки мелкие, невзрачные, собранные в крупные соцветия длиной до 30 см. Цветёт вейник с июня по август.

Из длинных расщепленных стеблей вейника и из его соломы плетут циновки и маты, им покрывают крыши хозяйственных построек, используют для подстилок.

В ботаническом институте СССР проводились опыты по получению волокна путем биологического мочения его листьев и стеблей. Из волокна были изготовлены веревки, которые имели неплохие прочностные показатели (веревка диаметром 10 мм выдержала массу 78 кг с удлинением на 17 мм, а конопляная 55—60 кг).

Соцветие травы пригодно для изготовления веничков для сметания пыли, снятия паутины и для сухих зимних букетов.

Корни обладают мочегонными свойствами, используются в народной медицине при водянке.

В качестве декоративного и фитомелиоративного растения вейник рекомендуется для высева на песчаных склонах в лесопарках, на откосах шоссейных и железнодорожных путей, а также для закрепления песков.

А еще без этого растения трудно представить луга и степи.

Ранее заповедник показывал фото растения зоны отчуждения, которое умеет плакать.

Также в заповеднике демонстрировали, кто опыляет цветы на его территории.