Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото дербенника иволистного, или плакун-травы - многолетнего травянистого растения, которое применяется в народной медицине, а также как декоративное и медоносное растение.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

На заповедной территории произрастают сотни видов целебных растений. Конечно, заготавливать и использовать их здесь нельзя. Но можно любоваться цветами, разнообразными их формами, неприхотливостью и умением приспосабливаться практически к любым условиям.

Плакун-трава любит влажную местность и растет у болот, в прибрежных кустарниках вдоль рек, на сырых лесных полянах и лугах. Растение умеет выделять избыточное количество воды и будто действительно плачет, потому что с его листьев капают обильные "слезы". Этим и объясняется его народное название.

Ареал дербенника охватывает Северную Африку, восточную часть Австралии, всю Европу и Азию.

Ранее заповедник показывал красочные речные пейзажи зоны отчуждения АЭС.

Также он публиковал фото насекомых в цветах зоны отчуждения.