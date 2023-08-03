Чернобыльский заповедник опубликовал фото растения зоны отчуждения, которое умеет плакать
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото дербенника иволистного, или плакун-травы - многолетнего травянистого растения, которое применяется в народной медицине, а также как декоративное и медоносное растение.
Фото появилось в Фейсбуке организации.
На заповедной территории произрастают сотни видов целебных растений. Конечно, заготавливать и использовать их здесь нельзя. Но можно любоваться цветами, разнообразными их формами, неприхотливостью и умением приспосабливаться практически к любым условиям.
Плакун-трава любит влажную местность и растет у болот, в прибрежных кустарниках вдоль рек, на сырых лесных полянах и лугах. Растение умеет выделять избыточное количество воды и будто действительно плачет, потому что с его листьев капают обильные "слезы". Этим и объясняется его народное название.
Ареал дербенника охватывает Северную Африку, восточную часть Австралии, всю Европу и Азию.
Ранее заповедник показывал красочные речные пейзажи зоны отчуждения АЭС.
Также он публиковал фото насекомых в цветах зоны отчуждения.