Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник лопубликовал фото речных пейзажей зоны отчуждения АЭС.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

На одном из них фотограф запечатлел тихую ленту реки, окутанной легким речным туманом, в обрамлении трав и лесных деревьев.

"Кажется, сюда никогда не проникнут заботы беспокойного мира, никто не потревожит привычное течение вещей, и мирная суета местных жителей будет ограничиваться только их природными инстинктами", - отметили в заповеднике.

На второй фотографии в кадр попали заповедные просторы с многочисленными водными артериями, понемногу зарастающими болотной зеленью, среди которой затерялась одинокая лодка.

"Будь у нее сны, они бы прыгали солнечными зайчиками по водному плесу, заглядывали в его темную глубину, подсвечивая тамошнюю жизнь, и тихо укладывались спать с последними лучами солнца. Но лодка не спит: созданная людьми и для людей, она терпеливо ожидает новых плаваний и небольших путешествий", - гласит подпись к фото.

На днях заповедник опубликовал фото насекомых в ярких чашах цветов.

Также заповедник показывал снимок молодого оленя в окрестностях ЧАЭС.