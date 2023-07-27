Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото паука-осы на паутине.

Снимок появился в Фейсбуке.

Аргиопа Брюнниха, или паук-оса — вид ярких аранеоморфных пауков, который является представителем обширного семейства пауков-кругопрядов. Он имеет полосатое желто-черно-белое брюшко, как у осы, из-за которого и получил свое название. Питается он маленькими прямокрылыми и другими насекомыми.

Видовое название паук получил в честь датского зоолога и минералога Мортена Тране Брюнниха.

Длина тела самок этого вида составляет до 3 сантиметров, самцы значительно мельче — до 0,5 сантиметров.

Аргиопа считается ядовитым пауком, но его яд для человека не смертелен. Как утверждают очевидцы и пострадавшие, укус может быть очень болезненным - как укус осы. При этом боль длится довольно долго, до трех дней.

Этот красивый паук не агрессивный, но лишний раз его тревожить не стоит, особенно когда он охотится на паутине.

Ранее заповедник публиковал фото молодого оленя из зоны отчуждения АЭС.

Также он показывал фото кормящей волчицы.