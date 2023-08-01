Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото енотов, объедающих тушу погибшего крупного копытного - лося.

Снимок, сделанный фотоловушками заповедника, появился в Фейсбуке.

"Экосистемами руководит принцип экологического равновесия. Если одно животное погибло, сначала его тело будут потреблять другие животные – от млекопитающих до птиц-падальщиков – и насекомые. Недоеденные остатки будут разлагаться под влиянием грибов и микроорганизмов, давая пищу растениям, таким образом включаясь в круговорот вещества и энергии в природе. Да, здесь нет эмоций: жизнь и смерть настолько крепко переплетены, что одного не существует без другого", - говорится в подписи к фото.

Ранее сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили в зоне отчуждения ЧАЭС остатки пиршества бурого медведя. Судя по ним, меню топтыгина было довольно разнообразным: с животными белками и растительными блюдами.

Мы рассказывали о курьезном случае в США с енотом. В городе Дельтон (штат Флорида) пронырливый енот намеревался добыть еду в автомате со снэками, но в итоге застрял в нем.