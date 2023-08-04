Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии домашних кошек. В зоне отчуждения ЧАЭС присутствие этих животных довольно необычно: ведь там крайне мало людей.

Снимки появились в Фейсбуке.



На малолюдной заповедной территории котов держат в своих домах самопоселенцы. Также они живут в квартирах работников зоны отчуждения, возле их мест работы в Чернобыле и прямо на улицах, где их подкармливают неравнодушные и волонтеры.

Более чем где-либо чернобыльские коты гуляют сами по себе. Но даже живя в полудиком состоянии, они тянутся к людям, потому что являются их спутниками уже тысячи лет.

В марте Чернобыльский заповедник уже публиковал фото домашних животных, которые водятся в зоне отчуждения ЧАЭС - котов и собак.

На территории вокруг АЭС можно встретить и одичавших домашних животных. Например, там обитает стадо диких коров. Их предков держали две семьи самоселов в городе Чернобыль и селе Лубянка (в последнем было семь голов). Когда в 2016 году умерли хозяева буренок, стадо начало жить на свободе.