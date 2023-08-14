Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото совсем молодого дуба с несколькими листьями и ростом чуть выше травы.

Снимок появился в Фейсбуке организации.



"Через много лет этот тоненький и еще хилый сеянец вырастет в могучее и раскидистое дерево. Конечно, если ему будет способствовать судьба.

Один подарок она уже сделала дубку: дала прорасти желудю на свободных заповедных просторах. А вот кто перенес плод дуба далеко от плодоносящего дерева, неизвестно. Это могла быть белка, мышь, сойка или кедровка – грызуны и птицы, которые делают на зиму запасы, однако иногда забывают о них. Так невольно животные разводят новые леса", - сказано в подписи к фото.

На днях заповедник показывал снимки из зоны отчуждения ЧАЭС, на которых господствует зеленый цвет. Они сделаны на водоемах заповедника.

Также организация публиковала фото растения, которое многие считают сорняком, но на самом деле это красивая и полезная трава. Речь идет о вейнике наземном или, как его еще называют, вейнике обыкновенном.