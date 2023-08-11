Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о птице семейства ржанковых чибисе, которую еще называют пигалицей.

Рассказ появился в Фейсбуке организации.



Чибис (латинское название Vanellus vanellus) относится к малочисленным гнездовым птицам заповедника. Весной первые пигалицы появляются в середине или в конце марта. Они мигрируют группами в несколько десятков особей.

На заповедной территории известны их места гнездования в долине реки Уж при наличии высокого паводка. Также пернатые селятся на водоеме-охладителе, если вода низкая.

Гнезда чибисы строят на земле посреди разреженной растительности либо на кочках. Гнездятся в апреле-июле отдельными парами или колониями. В кладке как правило четыре яйца, о которых заботятся оба родителя. Они активно выгоняют с территории наземных и пернатых хищников.

Улетают чибисы в сентябре-октябре. Но их активной миграции через заповедник не наблюдается.

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