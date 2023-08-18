Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото тростника.

Снимок опубликован в Фейсбуке.

Тростник часто образует густые заросли там, где влажно – в поймах рек, болотах, лесных водоемах. Тростник можно сломать или срезать, но он снова прорастет из длинного ползучего корневища.

Это растение издревле используется как строительный материал. В настоящее время из него изготавливают твердо-прессованные и волокнистые звуко- и термоизоляционные плиты, половые доски, облицовочные панели, гипсоволокнистые плиты и другие строительные материалы.

Тростник применяют как кровельный материал, а также плетут из него стены и перегородки в небольших хозяйственных постройках, плетни, плотики для переправы через тихие проливы в дельтах рек и многие другие изделия. Из него изготовляют циновки, в степных районах используют на топливо.

Тростник является вполне удовлетворительным сырьем для производства целлюлозы. Стебель содержит 63,3, а листья 24,5% целлюлозы. Средний выход небеленой целлюлозы в лабораторных условиях колеблется от 33 до 41%.

Путем химической и физико-химической переработки из тростника можно получать высококачественные сорта бумаги, текстильную вискозу, белковые кормовые дрожжи, спирт, глюкозу и другие продукты гидролиза.

Тростник — ценное кормовое растение. В молодых растениях содержится 43% протеина, 2,5% жира, 36% клетчатки, 44% безазотистых экстрактивных веществ. Он является хорошим кормом, особенно для лошадей и жеребят.

В народной медицине корни тростника используют как потогонное и мочегонное средство, а слизистые выделения из стеблей используют при укусах насекомых.

Ранее Чернобыльский заповедник провел первое описание водорослей зоны отчуждения за долгое время.

Также заповедник показал одинокий сеянец дуба в зоне отчуждения АЭС.