Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото иван-чая.

Снимок появился в Фейсбуке.

Это растение известно под названиями иван-чай узколистный, кипрей узколистный, копорский чай и хаменереум узколистный. Так много названий говорит о том, что это растение было известно в разных местностях.

До начала XX века значительной популярностью в различных регионах Восточной Европы пользовался горячий напиток из иван-чая узколистного - копорский чай. А вообще иван-чай узколистный является и медоносом, и съедобной, лекарственной, масличной, кормовой, фитомелиоративной и декоративной культурой. Правда, только вне зоны отчуждения ЧАЭС.

В заповеднике иван-чай служит не людям, а природе: например, одним из первых вырастает на пожарищах или сухих песчаных местах, создавая тень для других растений.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото стайки серых куропаток, целеустремленно спешащей след в след по лесным дорогам зоны отчуждения.

Также заповедник показывал красочные речные пейзажи зоны отчуждения АЭС.