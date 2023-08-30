Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото дозревающих желудей в зоне отчуждения ЧАЭС. Это означает скорое наступление осени.

Фото появились в Фейсбуке

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал интересные факты о хищном сорокопуте.

Также за Чернобыльский заповедник публиковал фото речных пейзажей зоны отчуждения АЭС.

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