Осень близко. Чернобыльский заповедник опубликовал фото дозревающих желудей
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото дозревающих желудей в зоне отчуждения ЧАЭС. Это означает скорое наступление осени.
Фото появились в Фейсбуке
Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал интересные факты о хищном сорокопуте.
Также за Чернобыльский заповедник публиковал фото речных пейзажей зоны отчуждения АЭС.
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