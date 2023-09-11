Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию барсука, снятую фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ", которая установлена на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Барсук приходится родственником выдре, кунице, хорьку и другим куньим. Животное умеет и строить глубокие норы, и защищать себя от более сильных хищников, и запасать жир на случай, если в холодную зиму придется залегать в спячку.

На фото запечатлена очень упитанная особь с густой, словно вычесанной, шубой. При такой комплекции уже не страшны ни снега, ни морозы.

Но пока еще осень – не зима, и можно дополнительно нагулять жирок. Тем более что животные не перебирают едой, употребляя всё – от корней и ягод до насекомых, птиц, их яиц, ящериц и даже змей. Главное - после такого плотного питания влезть в нору.

Ранее в Чернобыльском заповеднике в прицел фотоловушки попали серые хищники - волки.

Также заповедник показывал фотографии лося и оленя из зоны отчуждения Чернобыльской атомной станции, у которых начинается гон.