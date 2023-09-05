Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимки лося и оленя, снятые фотоловушкой в зоне отчуждения.

Фотографии появились в Фейсбуке.

Большое величественное копытное из семьи оленей лось очень хорошо чувствует себя на заповедных просторах. Вот только в начале осени ему неспокойно: зовет инстинкт размножения. В сентябре, иногда в октябре, у лосей начинается гон.

Поэтому скоро заповедные леса наполнятся характерным ревом – лосиным стоном, а также звуками жестоких поединков самцов и погонями за самками.

У оленей гон в ту же пору, что и у лосей. Возбужденные олени бьют рогами у молодых деревьев, ломают ветки, сдирают кору. Животные часто качаются по земле, мало едят, заводят потасовки с соперниками или демонстрируют им собственную силу.

Постепенно к самцам присоединяются самки. Чем больше становится гарем, тем слабеет рев самца.

Ранее заповедник публиковал фото дозревающих желудей - первый признак осени.

Также Фейсбук организации приводил интересные факты о пернатом хищном сорокопуте.