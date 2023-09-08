Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото группы волков, снятое фотоловушкой. В кадр попала часть волчьей группы, которая, очевидно, занята важным делом – поиском очередной добычи.

Снимок появился в Фейсбуке.



"Говорят, сила волка – в его стае, а сила стаи – в волке. Потому что хоть и есть выживающие волки-одиночки, полагающиеся только на собственные силы, однако в большинстве случаев эти умные и сильные хищники живут семьями, ведь они социальные животные. Стаю возглавляет альфа-пара, состоящая из доминантного самца и самки, которые обычно являются родителями других ее членов", - сказано в комментарии к снимку.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото лося и оленя зоны отчуждения, у которых начинается гон.

Также заповедник публиковал фото дозревающих желудей - первый признак осени.