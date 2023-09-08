Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии осенних цветов зоны отчуждения.

Снимки появились в Фейсбуке.



"Ранняя осень не спешит увядать, сохнуть и грустнеть. Она еще купается в теплых дневных лучах и украшает себя разнообразием луговых цветов.

Здесь и пижма обыкновенная, и букашник, и василек луговой, и ястребиночка... Чуть ли не всю цветовую гамму можно встретить на нерукотворных цветниках. Правда, солнечные и небесные оттенки больше всего греют душу", - прокомментировали фото в заповеднике.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото лося и оленя зоны отчуждения, у которых начинается гон.

Также заповедник публиковал фото дозревающих желудей - первый признак осени.