Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото кабанов в зоне отчуждения ЧАЭС, сделанное ночью. На снимке, снятом фотоловушкой "Полесье - дикая природа без границ", стадо животных устроило пиршество.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

Ночью дикие свиньи часто не спят, а заняты поисками пропитания. При этом они питаются всем, что найдут в лесу на земле и под землей, а также на берегах озер, рек и в болотцах.

Основу рациона кабанов составляет растительная пища, однако также кабанчики любят всевозможных жуков и кузнечиков, червей и улиток. Иногда они не гнушаются падалью.

Всеядность этих животных помогает им успешно выживать в одичавшей природе.

Недавно Чернобыльский заповедник публиковал фотографию барсука, который нагуливает бока перед зимой. На фото попала очень упитанная особь с густой шубой. При такой комплекции и "одежде" ему не страшны ни снега, ни морозы.

Также заповедник показывал фотографию стаи волков ночью. В кадр попала часть волчьей группы, которая, очевидно, занята важным делом – поиском очередной добычи.