Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник начал исследование кислородного режима водоемов в зоне отчуждения.

Об этом сообщается в Фейсубке организации.



Научные работники заповедника исследуют абиотические компоненты среды (климат, гидрологический режим водных объектов), которые влияют на жизнедеятельность живых организмов. Относительно новым для научного отдела методом измерения некоторых основных гидрохимических показателей является способ с использованием специального многофункционального прибора – мультиметра Horiba, полученного как помощь в рамках японско-украинского проекта SATREPS.

На днях были обследованы реки Припять и Уж на нескольких участках в пределах заповедника, а также некоторые мелиоративные каналы и озера.

Исследования показали, что кислородный режим рек благоприятен для жизнедеятельности рыб и других водных животных, поскольку измеренное содержание растворенного кислорода в воде превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК), которая для большинства видов рыб составляет 6 мг/л.

В воде обмелевших мелиоративных каналов и небольших лесных озер содержание кислорода ниже ПДК, что является неблагоприятным фактором.

Кислород поступает в воду из атмосферы и выделяется в водоеме в результате фотосинтеза водных растений. Именно поэтому на участках с распространением водной растительности содержание растворенного кислорода оказалось до двух раз выше по сравнению с открытыми мелководными плесами, где преобладает разложение органики, сопровождающееся потреблением кислорода.

Зимой Чернобыльский заповедник начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.

А весной заповедник начал учет птиц на охладительном водоеме атомной станции.