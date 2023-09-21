Богомол на камне. Фото: Фейсбук

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал пять интересных фактов об обыкновенном богомоле.

Подборка появилась в Фейсбуке организации.

  1. Богомол - одно из самых больших насекомых на заповедной территории. При этом самки больше самцов.
  2. Осень – пора размножения у богомолов. Самец находит самку и оплодотворяет ее. После этого самка может его съесть. Каннибализм у богомолов встречается примерно после трети совокуплений.
  3. Эти насекомые агрессивны. При виде врага принимают устрашающую позу, а если она не помогает, бросаются в бой.
  4. Богомолы полезны и вредны одновременно. С одной стороны, они едят мух и комаров, но могут уничтожать пчел.
  5. Для человека эти насекомые не представляют никакой угрозы.

Ранее заповедник приводил интересные факты о хищном пернатом, обитающем в зоне отчуждения ЧАЭС, - сорокопуте.

Также радиационно-экологический биосферный заповедник публиковал топ-5 занимательных фактов о европейском барсуке.

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