Полезные каннибалы. Чернобыльский заповедник рассказал о богомоле зоны отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал пять интересных фактов об обыкновенном богомоле.
Подборка появилась в Фейсбуке организации.
- Богомол - одно из самых больших насекомых на заповедной территории. При этом самки больше самцов.
- Осень – пора размножения у богомолов. Самец находит самку и оплодотворяет ее. После этого самка может его съесть. Каннибализм у богомолов встречается примерно после трети совокуплений.
- Эти насекомые агрессивны. При виде врага принимают устрашающую позу, а если она не помогает, бросаются в бой.
- Богомолы полезны и вредны одновременно. С одной стороны, они едят мух и комаров, но могут уничтожать пчел.
- Для человека эти насекомые не представляют никакой угрозы.
Ранее заповедник приводил интересные факты о хищном пернатом, обитающем в зоне отчуждения ЧАЭС, - сорокопуте.
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