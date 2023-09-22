Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию обыкновенного цикория.

Снимок появился в Фейсбуке.

Обыкновенный цикорий - это многолетнее высокое растение-медонос, а также сорное и лечебное растение. Его легко узнать по соцветиям-корзинкам, которые состоят только из язычковых голубых цветков. Но эти корзинки бывают раскрыты только в ранние утренние часы, а также в пасмурную погоду.

Народные названия цикория - придорожная трава, синий цветок, петров батог, щербак.

Его корни – самые известные конкуренты кофейных зерен. Пусть напиток из цикория и не так популярен, как кофе, однако, несомненно, более полезен. Также корни растения могут быть источником фруктозы и использоваться для производства спирта.

Все лето и начало осени цикорий украшал леса и поля, луга, пустыри и обочины дорог.

На днях Чернобыльский биосферный заповедник публиковал эффектные фото на первый взгляд невзрачных, но на самом деле красивейших цветов вереска.

Также заповедник показывал, как выглядят осенние цветы зоны отчуждения ЧАЭС.