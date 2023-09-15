Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал эффектные фото на первый взгляд невзрачных, но на самом деле красивейших цветов вереска.

Фото появились в Фейсбуке организации.

Вереск - это незаметный древесный вечнозеленый кустик. Незаметный до тех пор, пока не зацветет малыми или большими группами на полянах и просеках. Тогда он сразу бросается в глаза и привлекает внимание больше, чем другие полевые цветы.

Звездное время вереска – именно в первый месяц осени, потому что хотя сиренево-розовые душистые соцветия и появляются в августе, но сплошные вересковые ковры украшают полесские леса именно в сентябре. Постепенно цветение сходит на нет в октябре.

Родиной растения является Юго-Восточная Азия, но современный ареал весьма обширен. Ароматное, медоносное, целебное, неприхотливое растение встречается во многих странах Европы и покрывает заповедные просторы зоны отчуждения ЧАЭС.

Ранее Чернобыльский заповедник показал фото ярких шершней, у которых начался сезон размножения.

Также заповедник представлял кадры зоны отчуждения накануне осени.