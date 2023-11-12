В итальянском городе Ладисполи недалеко от Рима сбежавший из цирка лев разгуливает по улицам.

Африканского хищника сняли на видео из окон домов и автомобилей местные жители.

Как выяснилось, лев сбежал из цирка в регионе Лацио, его пытаются найти и поймать уже несколько часов.

Опасный инцидент произошëл сегодня вечером в небольшом 35-тысячном городке, где зверь каким-то образом смог покинуть клетку в местном цирке и отправился "изучать местные достопримечательности".

Жители Ладисполи напуганы, зверя успели снять на видео в разных районах города, власти призывают жителей временно не покидать свои дома.

"Охота" на льва в настоящее время продолжается.

Ранее из зоопарка в закарпатском селе сбежал тигрёнок. Он тихо перешёл границу со Словакией, где его никто не видел. В Словакии сведений о местонахождении животного не поступало. Предположительно, хищник мог вернуться на территорию Закарпатья, поэтому местных жителей призвали быть осторожными.

Мы также публиковали фото, как в Буче гигантский питон сбежал от хозяина и спрятался в курятнике чужого дома.