В Соломенском районе Киева выявлен случай заболевания бешенством. Инфекцию нашли у домашнего кота.

Об этом сообщает в Фейсбуке главное управление Госпродпотребслужбы Киева.

В столичный отдел по борьбе с бешенством животных 20 июля женщина доставила труп своего кота. Как оказалось, в начале июля хозяйка животного вместе с двумя кошками посещала село Санчики в Хмельницкой области. Оба питомца не были привиты против бешенства. Один из них ушел из дома и пропал, но на следующий день его нашли с травмами. Кота доставили в ветеринарную больницу Староконстантинова, где ему назначили лечение - антибиотикотерапию.

16 июля проявились изменения в поведении этого животного: кот начал прятаться, а затем внезапно бросаться на хозяев, отказываться от пищи. Также он покусал хозяйку и ее дочь. Потом у животного начались судороги и через некоторое время оно умерло.

20 июля были проведены необходимые лабораторные исследования. В результате было выявлено бешенство. Укушенные начали получать антирабическое лечение уже в Киеве.

Второй кот с 20 июля получал курс вакцинации согласно инструкции о мерах по борьбе с бешенством животных.

Госпродпотребслужба инициировала проведение в Киеве мероприятий, направленных на локализацию и недопущение распространения бешенства.

В марте мы писали, что в Броварах Киевской области объявили карантин из-за бешенства у домашнего котенка, контактировавшего с семьей. Животное укусило ветеринарного врача и через день погибло.

А несколько лет назад в Житомирской области местного жителя укусила белка. Экспертиза установила, что грызун болел бешенством.