Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.

Во Всемирный день борьбы с бешенством официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья сообщил о том, как избежать заражения бешенством и его профилактики.

Так, инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, обычно через слюну. Среди домашних животных чаще всего инфицируют коты и собаки, а в дикой природе — лисы и волки.

Особую опасность представляют беспризорные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, стаи или еды.

В этом году в Украине не регистрировали случаев бешенства. Однако, в 2020 и 2019 годах зарегистрировали по 1 случаю.

Самый высокий показатель заболеваемости бешенством зафиксировали в 2007 году — 7 случаев. В 2011 и 2015 годах – по 6 случаев.

Как правило, инкубационный период бешенства длится 2–3 месяца, но он также может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от:

▪ места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову);

▪ количества и активности попавшего в рану вируса;

▪ возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

Бешенства можно полностью избежать, если после укуса человек получит необходимую медицинскую помощь. Курс антирабических прививок назначают в случае возможного или имеющегося инфицирования человека.

Таких прививок должно быть шесть: в день обращения к врачу, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день. Самовольно прекращать лечение или нарушать режим запрещено.

Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев.

Для профилактики бешенства необходимо:

▪ регулярно вакцинировать животных;

▪ избегать контактов с потенциально опасными животными;

▪ соблюдать правила содержания животных.

Для плановой профилактики бешенства вакцинироваться могут люди, профессионально связанные с риском инфицирования бешенством: специалисты ветеринарной медицины, работники ветеринарных лабораторий, клиник, охотники, лесники и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области стартовала иммунизация диких животных от бешенства. С 16 сентября с воздуха разбрасывают специальные приманки с вакциной для волков, лис, енотовидных собак и других плотоядных зверей. Иммунизация продлится одну-две недели.

Помимо этого, во Львове от бешенства умерла женщина, которую укусила ее собственная собака.