В Центре гражданского здоровья Украины новую публикацию посвятили заболеванию бешенства.

Соответствующий пост организация опубликовала на Фейсбук.

"Каждый год в день смерти Луи Пастера, французского микробиолога, химика и изобретателя вакцины против бешенства, отмечают Всемирный день борьбы с бешенством", - пишется в сообщении.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.

Медики информируют о вариациях инкубационного периода бешенства и поясняют, от каких факторов может зависеть его продолжительность, а именно, от:

места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову);

количества и активности попавшего в рану вируса;

возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

В случае укуса инфицированным животным, специалисты рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти курс из шести уколов по следующей схеме:

в день обращения к врачу (0-й день);

на третий день;

на седьмой день;

на 14 день;

на 30 день;

на 90 день.

В публикации также дается пояснение, как обезопасить собственное животное от инфицирования бешенством:

регулярно вакцинировать;

избегать контактов с потенциально опасными животными;

придерживаться правил содержания животного.

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, как остановиться и не читать тревожные новости во время войны.