Врачи проинструктировали украинцев, как обезопасить себя от заражения бешенством. Фото: Фейсбук Центр гражданского здоровья

В Центре гражданского здоровья Украины новую публикацию посвятили заболеванию бешенства.

Соответствующий пост организация опубликовала на Фейсбук.

"Каждый год в день смерти Луи Пастера, французского микробиолога, химика и изобретателя вакцины против бешенства, отмечают Всемирный день борьбы с бешенством", - пишется в сообщении.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.

Медики информируют о вариациях инкубационного периода бешенства и поясняют, от каких факторов может зависеть его продолжительность, а именно, от:

  • места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову);
  • количества и активности попавшего в рану вируса;
  • возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

В случае укуса инфицированным животным, специалисты рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти курс из шести уколов по следующей схеме:

  • в день обращения к врачу (0-й день);
  • на третий день;
  • на седьмой день;
  • на 14 день;
  • на 30 день;
  • на 90 день.

В публикации также дается пояснение, как обезопасить собственное животное от инфицирования бешенством:

  • регулярно вакцинировать;
  • избегать контактов с потенциально опасными животными;
  • придерживаться правил содержания животного.

В Центре гражданского здоровья Украины новую публикацию посвятили заболеванию бешенства

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, как остановиться и не читать тревожные новости во время войны.

 

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