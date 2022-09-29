В Украине отметили день борьбы с бешенством
В Центре гражданского здоровья Украины новую публикацию посвятили заболеванию бешенства.
Соответствующий пост организация опубликовала на Фейсбук.
"Каждый год в день смерти Луи Пастера, французского микробиолога, химика и изобретателя вакцины против бешенства, отмечают Всемирный день борьбы с бешенством", - пишется в сообщении.
Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.
Медики информируют о вариациях инкубационного периода бешенства и поясняют, от каких факторов может зависеть его продолжительность, а именно, от:
- места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову);
- количества и активности попавшего в рану вируса;
- возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).
В случае укуса инфицированным животным, специалисты рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти курс из шести уколов по следующей схеме:
- в день обращения к врачу (0-й день);
- на третий день;
- на седьмой день;
- на 14 день;
- на 30 день;
- на 90 день.
В публикации также дается пояснение, как обезопасить собственное животное от инфицирования бешенством:
- регулярно вакцинировать;
- избегать контактов с потенциально опасными животными;
- придерживаться правил содержания животного.
Напомним, ранее медики объяснили украинцам, как остановиться и не читать тревожные новости во время войны.