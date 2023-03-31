В Броварах Киевской области объявили карантин из-за того, что обнаружено бешенство у домашнего котенка, контактировавшего с семьей. Животное укусило ветеринарного врача и через день погибло.

Об этом сообщают городские группы в Телеграм.

Инцидент произошел в районе Торгмаш.

В связи с этим был наложен карантин на город Бровары, а также на села Княжичи, Требухов, Победитель и населенные пункты двух общин:

Калиновской поселковой теробщины – пгт Калиновка, с. Апрельское, Победа, с. Красиловка, с. Скибин;

Великодымерской поселковой теробщины – пгт. Большая Дымерка.

Пока длится карантин, будут проводиться комплексные оздоровительные мероприятия. В частности, запрещено проведение выставок, выводок, вывоз за карантинные границы собак, кошек и диких животных, проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз.

Ранее мы рассказывали, как и когда необходимо вакцинировать домашних животных от бешенства.

Также мы приводили советы медиков, как спастись от смертельно опасного бешенства и что делать, если укус уже произошел.