В Хмельницкой области сбежавшая из вольера обезьяна покусала 14-летнюю девочку. Сейчас пострадавший ребенок проходит терапию против бешенства, а животное все еще ищут.

Об этом сообщает "Суспильне".

По словам жителей села Карповцы, зеленая обезьяна сбежала из вольера неделю назад и до сих пор бегает по селу, а несколько дней назад искусала 14-летнюю девочку.

"Ребенку 14 лет, вечером мы были на огороде и увидели обезьяну. Она прибежала к нам. Малая рядом с ней стояла и что-то рукой провела, а та на нее вскочила и вцепилась ей лапами передними за руку и зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку", – рассказала мать пострадавшей.

Мужчина, у которого жило животное, сообщил, что обезьяну полгода назад привез с собой из Харькова. Она жила на улице в клетке и до этого не убегала.

"Когда уезжали все из-под обстрелов, наши знакомые отдали нам и просили держать у себя, пока не вернутся. Так и не вернулись. Сейчас за границей в Испании", – объяснил он.

По словам мужчины, он не против, чтобы обезьяну у него забрали.

Местные жители обратились в реабилитационный центр для диких животных с просьбой помочь поймать обезьяну, но пока этого сделать так и не смогли.

Ранее мы писали, что в прошлом году под Москвой обезьяна напала на двухлетнюю девочку, чья семья приехала из Харькова. Сообщалось, что ребенок попал в реанимацию.

А в индийской деревне обезьяны из мести убили всех собак и щенков, сбрасывая их с крыш, а затем стали атаковать детей.