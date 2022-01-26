В Киевском зоопарке самец гориллы Тони разорвал новенький плед с вышитым именем самца, который ему прислали на праздники из Германии.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как обезьяна играет тем, что осталось от подарка. Тони натягивает тряпки на голову и недовольно подкидывает его лапами.

Самец гориллы живет в зоопарке уже 47 лет и по праву считается старейшиной. Когда-то еще маленьким в украинскую столицу его привезли из немецкого Нюрнберга.

Поэтому на зимние праздники с исторической родины Тони, ему прислали целый пакет подарков. Среди них были разнообразные вкусности, а также теплый плед со специальным карманчиком для еды и вышитым именем обезьяны.

Однако, несмотря на все старания бывших земляков, Тони не оценил такого внимания и уничтожил свой особый презент.

Поклонники животного в комментариях под сообщением предположили, что такое недовольство самец мог демонстрировать из-за одиночества и стремления найти себе подругу.

Напомним ранее, мы писали, что в зоопарке Киева горилле Тони на 47-летие устроили пиршество с цветами.

Также мы рассказали, что Тони был единственной в Украине гориллой, которой ветеринары провели комплексное обследование организма под наркозом.