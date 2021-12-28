Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся со своими подчиненными и журналистами в новогоднем клипе.

Об этом свидетельствует соответствующее видео в YouTube.

В нем он в образе тигра исполняет песню собственного сочинения под игру на аккордеоне Игорь Беляков - известный одессит, писатель, в прошлом - КВНщик.

Каждый год он публикует яркие театрализованные клипы в YouTube, посвященные животным из китайского календаря.

В прошлом году директор Одесского зоопарка Игорь Беляков в своем уже традиционном ролике выступил в роли быка. По данным местных СМИ, Беляков пишет тексты и музыку для песен сам. В прошлом году на съемки клипа ушло полдня.

А в позапрошлом году директор зоопарка предстал в роли крысы. В 2018-м его новогодний клип получился более экстравагантным. В нем он предстал в образе собаки, за которой под шансон гонялась с ножом и ружьем свинья.

Прошлой этой весной Беляков во время карантина дал концерт для животных на синтезаторе. Для обезьян он сыграл "Историю любви" Фрэнсиса Лея, для слонихи – "Эсмеральду" из "Нотр-Дам де Пари", для медведя - серенаду Шуберта "Соло для фортепиано", а для волков – "Мурку".