СБУ задержала доцента харьковского университета, который корректировал российские удары по военной и критической инфраструктуре Харькова и области. В частности, по одному из оборонных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агентом оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

СБУ не сообщает, какого именно ВУЗа.

По данным СБУ, основными задачами были фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, что многократно подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Он отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских воинов, а также отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.