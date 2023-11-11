Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук из Бородянки обвинила руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в коррупции.

Видео с данными обвинениями она опубликовала в соцсети ТикТок.

По её словам, есть целый "прейскурант" для солдат, которые обязаны платить командирам:

750-1000 гривен - один рожок автомата;

от 30 до 70 тысяч гривен - за невыход на боевое задание;

20 тысяч - за десятидневный отпуск;

10 тысяч гривен - за эвакуацию с поля боя.

"Хочешь жить - плати им", - говорит женщина в своём видео.

Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарная помощь, которую на фронт доставляют волонтёры.

Женщина, чей муж числится пропавшим без вести, утверждает, что все доказательства озвученного ею переданы в СБУ, ГБР и прокуратуру.

Ранее о поборах и проблемах в армии рассказывали служащие Вооружённых Сил. У солдат свои претензии к командованию - проблемы в планировании операций и поборы в тылу.

Мы также сообщали, что на Львовщине заместитель командира воинской части заставлял солдат строить себе дом и вёл подпольную торговлю.