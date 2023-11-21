Во вторник 21 ноября после массированных ракетных ударов РФ по больнице и шахте в Селидово Донецкой области удалось спасти мужчину.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Селидово. Кадры спасения раненого мужчины из-под завалов", - говорится в сообщении.

В МВД Украины добавляют, что спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщали о том, что в результате ракетного удара РФ по Селидово два человека погибли, еще восемь ранены.

По данным следствия, 20 ноября 2023 года, в 23:35, российская армия ударила по Селидово, вероятно, из ракетного комплекса С-300 по городской больнице, в которой на лечении находились люди.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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