В результате ракетного удара РФ по Селидово два человека погибли, еще восемь ранены
Количество погибших в результате ракетного удара РФ по больнице и предприятию в Селидово Донецкой области увеличилось.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
"Восемь раненых, двое погибших – прокуроры фиксируют последствия ракетного обстрела Селидово", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 ноября 2023 года, в 23:35, российская армия ударила по Селидово, вероятно, из ракетного комплекса С-300 по городской больнице, в которой на лечении находились люди. В результате обстрела восемь граждан получили контузии и осколочные ранения, а один погиб.
Также россияне ударили предприятию, расположенному на территории Новогродовской территориальной громады. От полученных телесных повреждений погиб 63-летний работник, находившийся в одном из помещений.
Оба здания получили значительные разрушения.
Ранее Воздушные силы сообщали, что в Донецкой области не удалось сбить четыре ракеты С-300.
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