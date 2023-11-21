Ночью 21 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

Как сообщают Воздушные силы Украины, четыре зенитные управляемые ракеты С-300 были выпущены противником на Донецком направлении и одна крылатая ракета наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкой (Крым).

В итоге было уничтожено девять ударных беспилотников и крылатая ракета "Искандер".

Были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

Ранее мы писали о том, что происходит на фронте на утро 21 ноября.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.