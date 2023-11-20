К началу зимы критические объекты украинской энергетики получили три уровня защиты от атак с воздуха.

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины на своей странице в Фейсбуке.

Так, для снижения ущерба от ожидаемых обстрелов со стороны РФ был применён ряд следующих мер:

габионы (клетки с камнями) и биг-беги (мягкие контейнеры) защищают 90 объектов в 21 области от обломков;

бетонные заграждения для защиты от дронов установлены вокруг основных узлов распеределительной сети "Укрэнерго" - это 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях;

защита от прямого попадания мощными ракетами на 22-х подстанциях в 14 областях.

Ранее президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о защите объектов критической инфраструктуры. Власти поручили в 10-дневный срок усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп ПВО и создать резервы оборудования и запчастей для оперативного ремонта.

Мы также сообщали, что, по данным Украины, РФ копит ракеты для массированных ударов по объектам критической инфраструктуры.