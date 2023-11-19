В Киевской области после ночной атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры. Вторую ночь подряд российские военные атакуют область с помощью БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки", - сообщил Руслан Кравченко.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 15 из 20 ударных беспилотников. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Около десяти "Шахедов" было сбито в Киеве и области.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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