В ночь на 19 ноября 2023 года оккупанты атаковали с севера ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Ранее сообщали, что во время ночной атаки РФ в Киеве и области силами ПВО было уничтожено около десяти дронов типа "Шахед".

Позже в Киевской ОВА сообщили, что в области после ночной атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, вчера ночью Воздушные силы ВСУ сбили 29 беспилотников. Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131". Почти десять из беспилотников были сбиты на подлете к Киеву.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.