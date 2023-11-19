Во время ночной атаки РФ в Киеве и области силами ПВО было уничтожено около десяти дронов типа "Шахед". Об этом сообщили в городской военной администрации.

"Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа "Shahed". БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в столице объявлялась несколько раз. Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

В городе не зафиксированы пострадавшие или разрушения.

Напомним, что вчера ночью были сбиты 29 из 38 беспилотников, запущенных по Украине. При этом почти десять из них были уничтожены на подлете к Киеву.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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