За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении Силами обороны отражено 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силами обороны отбито 26 атак противника восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском наши защитники отразили 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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