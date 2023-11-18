За минувшие сутки ВСУ отразили 12 атак на плацдармах левого берега Днепра в Херсонской области
За минувшие сутки ВСУ отразили 12 атак на плацдармах левого берега Днепра в Херсонской области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
"Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам", - говорится в сообщении.
Напомним, морская пехота сообщила, что им удалось закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра.
После этого Генштаб ВСУ подтвердил операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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