За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 1 ракетный и 37 авиационных ударов, совершили 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении наши воины отразили 4 атаки в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия севернее Серебрянки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 11 атак оккупантов в районах Васюкивки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 23 атаки оккупантов возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тонецкого Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 21 атаку в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки неподалеку от Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Подразделения ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и боеприпасов противника.

Напомним, вчера в ВСУ рассказали об операции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее мы писали о том, что морская пехота сообщила, что им удалось закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра.