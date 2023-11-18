К юго-востоку от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась там с 2014 года.

Об этом написал военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Речь идёт об участке агломерации со стороны города Ясиноватая. О том, что россияне смогли там "проломить" оборону, вчера писали и украинские телеграм-каналы.

Рёпке считает, что в данном районе РФ сумела продвинулась на расстояние до полукилометра. Такой вывод он делает по геолокации видео и публикует карту, где отмечает новые позиции россиян на этой местности.

Украинский военный телеграм-канал Deep State уточняет, что противник продвинулся в районе станции Ясиноватая-2 по авдеевской промзоне.

Ранее военный эксперт Bild заявлял, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. По его словам, российские войска, не считаясь с большими потерями, вышли к ж/д ветке на севере города и подошли к селу Северное на юге. В результате ширина коридора, по которому может снабжаться группировка ВСУ в Авдеевке, сократилась с 9 до 7 км.

Мы также сообщали, что, по мнению Рёпке, Украина всё ещё далека от стратегических целей наступления.