Президент Украины Владимир Зеленский записал поздравление ко дню сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, который отмечается сегодня.

"Надежные сержанты и старшины – это всегда опора для командиров и помощь солдатам и матросам. В наших Вооруженных Силах сейчас служат более 150 тысяч сержантов и старшин. Они напрямую управляют солдатами и ведут воинов в бой. Они укрепляют мотивацию, учат солдат, держат нравственный дух. Когда сержантам и старшинам можно доверять, армия непреодолима", - сообщил президент.

Также он поблагодарил их за заботу о солдатах и об ​​Украине.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский поручил военному командованию "предложить решение", чтобы взлеты российских МиГов "не парализовывали" всю страну на несколько часов.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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