Владимир Зеленский подписал закон о передаче военного НДФЛ (налога с зарплат военных) из местных бюджетов в государственный.

Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.

"Возвращено с подписью президента", - указано в карточке закона.

Напомним, Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №10037, которым военный НДФЛ передается из местных бюджетов в пользу государственного, 8 ноября. Документ поддержали 258 депутатов.

Согласно закону, местные бюджеты остаются без налога на доходы физических лиц с военных, начиная с последнего квартала текущего года. Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем, инициировавшим этот законопроект, предложило перераспределить военные НДФЛ на оборону, а не в местные бюджеты. В частности, на производство дронов и боеприпасов.

Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый работодателем, составляет 18% от зарплаты каждого официально наемного работника. Сначала налог попадает в госбюджет, там перераспределяется и частично возвращается в общину, в которой его уплатили. С 2022 года 64% такого налога возвращались в местные бюджеты, еще 15% попадали в областные, остальные — в государственный.

Закон приняли, несмотря на призывы Ассоциации городов Украины не изымать из местных бюджетов "военный" НДФЛ.