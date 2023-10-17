Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада не поддержала законопроект о передаче военного НДФЛ (налоги с зарплат военных) из местных бюджетов в пользу государственного.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За проголосовали 223 депутата. Документ отправили на повторное второе чтение.

Против такого решения выступали местные власти. В обращении ассоциации городов Украины сказано, что "инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство, которое удивило мир с 24 февраля 2022 года, делит граждан Украины на разные категории, лишает защитников Украины и их семьи гарантированных Конституцией Украины прав, обеспечиваемых местным самоуправлением".

Ранее мы писали, что с августа вернулись довоенные налоги: Верховная Рада проголосовала за отмену единого налога 2% для бизнеса.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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