Согласительный совет парламента внес в повестку дня Верховной Рады на этой неделе правительственный законопроект 8371, который открывает дорогу к запрету через суд деятельности УПЦ в Украине.

Об этом сообщила народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко в Facebook.

"Все фракции, кроме слуг и ОПЗЖ, поддержали предложение Европейская Солидарность, чтобы парламент рассмотрел депутатский законопроект №8221 о запрете московской церкви. Но слуги и ОПЗЖ выступили категорически против. Поэтому в повестке дня только правительственный проект, который значительно слабее", - написала Геращенко.

Ранее Всемирный совет церквей обратился к спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку в связи с возможным голосованием Верховной Рады за запрет деятельности Украинской православной церкви. В письме говорится, что законопроект № 8371 "грозит взорвать социальное единство в Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины".

Подробнее о ситуации с законопроектами по запрету УПЦ мы писали в отдельном материале.