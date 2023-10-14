Всемирный совет церквей обратился к спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку в связи с возможным голосованием Верховной Рады за запрет деятельности Украинской православной церкви.

В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится, что законопроект № 8371 "грозит взорвать социальное единство в Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины. Запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет, на наш взгляд, глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием. В случае принятия в текущей форме этот закон может быть использован способами, нарушающими международные нормы свободы веры или убеждений".

"По этим причинам мы призываем к фундаментальному переосмыслению этих мер (законопроекта о запрете УПЦ - Ред.) и, как минимум, значительных исправлений для устранения его недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины, ее национальными интересами в сфере единства и социальной сплоченности и ее международными обязательствами", - говорится в обращении Всемирного совета церквей.

Ранее в ООН признали нарушением прав расторжение договора Киевской лавры с УПЦ и насилие над ее прихожанами.

Напомним, с 11 августа заповедник запретил доступ посетителей к Нижней лавре.

А 25 августа Министерство культуры запретило преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской лавре.