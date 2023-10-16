В Верховной Раде все громче звучат призывы принять ряд законопроектов на церковную тематику, которые призваны запретить деятельность Украинской православной церкви в Украине.

Речь идет прежде всего об инициированном Кабинетом министров проекте №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности религиозных организаций".

При этом в парламентских кругах ходят разговоры о том, что рассмотрение может произойти уже на этой неделе.

Однако в правящей партии "Слуге народа" нет единого мнения о необходимости принятия такого законопроекта. Некоторые его считают не нужным и даже вредным в нынешней ситуации, другие в принципе против запрета УПЦ. Негативные сигналы поступают по этому поводу и от международных организаций.

В тоже время часть представителей власти по разным причинам лоббируют запрет УПЦ. Эту же тему активно продвигают партии "Евросолидарность" и "Голос".

Подробнее о ситуации читайте в статье "Страны".

Шеренга законопроектов

Как утверждают сторонница запрета УПЦ, замглавы фракции "Голоса" Юлия Клименко, минимум 240 народных депутатов подписались под обращением к председателю Рады Руслану Стефанчуку внести в парламентскую повестку дня пять "церковных" проектов, среди которых наиболее резонансные - кабминовский №8371 и №8221 "Об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", инициатор которого - представитель фракции "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

В письме, в частности, говорится, что вопрос "ограничения и запрета противоправной деятельности Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней и центрами влияния в Российской Федерации, является вопросом национальной безопасности".

Во внимание при этом не принимаются заявления самой УПЦ, еще в феврале 2022 года осудившей вторжение РФ и поддержавшей руководство Украины и ВСУ. От этой линии Церковь не отступила до настоящего момента. Что касается церковных дел, УПЦ на Соборе 27 мая 2022 года объявила о своей полной самостоятельности и независимости от РПЦ и выразила несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.

В подтверждение своего нового положения УПЦ начала, например, самостоятельно варить миро - благовонное масло, используемое при некоторых обрядах. Подчиненные церкви получают миро из митрополии, и, например, для Православной церкви Украины (ПЦУ) его варит Константинопольский патриархат. Кроме того УПЦ самостоятельно открывает собственные приходы за границей.

"Наша церковь своей деятельностью за границей отвечает на объективные пастырские потребности верующих УПЦ - граждан Украины, которые вынуждены были бежать от войны", - написал на своей странице в Facebook замглавы руководителя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

По его словам, работу с прихожанами, волею судьбы оказавшимися за пределами Родины, УПЦ ведет "с благословения предстоятеля (главы УПЦ Онуфрия - Ред.) через ОВЦС, который в данном случае контактирует напрямую и с католиками, и с протестантами и другими конфессиями без какого-либо согласия или разрешения от РПЦ".

На мнение противников УПЦ, как уже говорилось, эти действия церкви никак не влияют. От взятого курса на ее запрет они не отказываются, что подтверждает ситуация в Раде.

"Страна" уже писала о законодательных инициативах, тем или иным способом ограничивающих или даже запрещающих деятельность Украинской православной церкви.

Например, упомянутый законопроект №8262, внесенный группой депутатов разных фракций во главе с Княжицким еще в ноябре 2022-го, разрешает использовать в своем названии слова "православный" или "православная" только организациям, подчиненным ПЦУ.

Религиозные организации и другие юридические лица, чьи названия не отвечают требованиям законопроектов, лишаются права арендовать государственное или коммунальное имущество и вообще иметь к нему отношение (а это, например, многие храмы в стране, сейчас арендуемые Украинской православной церковью). Принятие этого проекта означало бы фактический запрет деятельности УПЦ. Впрочем, эта законодательная инициатива, хотя и получила одобрение профильного парламентского комитета в декабре 2022-го, пока не добралась до сессионного зала.

Шансы выше у законопроекта №8371, который премьер Денис Шмыгаль внес в Раду в январе 2023 года. Им предлагается внести изменения в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и гражданских формирований", которые не позволят вести деятельность в Украине религиозным организациям, "руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое ведет вооруженную агрессию против Украины".

В случае подозрений в отношении религиозной организации Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести должна провести "религиоведческую экспертизу" на предмет "подчиненности в канонических и организационных вопросах центрам влияния религиозной организации (объединения)" и - если такие факты будут обнаружены - выдать предписание на устранение нарушений в течение месяца. Если организация их не устранит, Госслужбе полагается обращаться в суд с административным иском о запрете деятельности такой организации в Украине. И только после того, как суд вынесет решение и оно устоит в апелляции, можно будет объявить о запрете деятельности Церкви.

"По большему счету Кабмин предложил упростить существующую процедуру запрета религиозных организаций, внеся дополнительное основание для обращения в суд. В то время как в альтернативных законопроектах содержится политический - прямой - запрет УПЦ. По этому пути власть не хочет идти", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Напомним, что Госслужба по этнополитике и свободе совести в январе 2023-го уже официально заявила о наличии "церковно-канонической связи" УПЦ с Московским патриархатом. Будет это заключение основанием для похода в суд или потребуется новое исследование - вопрос открытый.

И есть еще и другой вопрос: УПЦ не зарегистрирована как юридическое лицо, это совокупность тысяч юрлиц в лице приходов и епархий. И попытка запретить одно юрлицо не приведет к запрету всей церкви. А даже одна судебная тяжба может затянуться надолго.

К слову, не так давно в Раде появился еще один законопроект №10126, авторства депутатов от "Слуги народа" и "Евросолидарности". Он также как и проект Кабмина предлагает запрещать деятельность религиозных организаций через суд, но добавляет и другие основания для этого - если представители данной организации осуждены по статьям УК "пропаганда войны", "разжигание межрелигиозной розни" и по другим статьям, по которым сейчас судят ряд священников УПЦ.

Сторонники запрета УПЦ уже говорят, что хотят часть положений этого законопроекта внести в кабминовский проект, если последний будет выбран как основной для голосования.

В "Слуге народа" единства нет

В тоже время уже сейчас видно, что относительно запрета УПЦ во власти и в партии "Слуга народа" нет единой позиции. И идут сильные колебания.

Как считает Бортник, правящая команда опасается не только правовых последствий - попыток затягивания УПЦ и ее сторонниками судебных решений сначала в национальных судах, а в случае их вынесения переноса разбирательств в международные судебные инстанции.

В политическом плане также могут быть значительные потери для власти: она лишится "доступа к части избирателей из паствы УПЦ", полагает Бортник.

"Счет будет идти на тысячи - если не на миллионы - человек, которые могут отвернуться от правящей команды на будущих выборах. Если же запрет будет через судебное решение, то суд баллотироваться не будет и электоральные потери ему не страшны", - комментирует политолог.

Не делать же ничего власть не может, потому что "оказалась под давлением активной правой части общества", говорит Бортник.

"Однако реагируя на призывы что-то сделать с УПЦ, правящая команда окончательно становится правоцентрнистским или даже правым проектом. Но в этой нише есть уже "Евросолидарность" Петра Порошенко и другие партии, давно оседлавшие "церковную" и другие подобные темы. Готова ли она к конкуренции с ними - вопрос открытый", - говорит Бортник.

Политолог Андрей Золотарев полагает, что власти могут все ж таки формировать церковную тему исходя из информационных соображений.

"Это информационно-политтехнологическая часть политики власти. Решили таким образом переключить внимание общества с темы войны, которая не развивается по удачному для Украины сценарию. "Пока не победили Путина, давайте победим московских попов". Именно в этом ключе сейчас работают паблики, завязанные на ОП. О последствиях этого шага никто не думает. Как отнесутся к этому прихожане УПЦ, которые в том числе защищают Украину с оружием в руках, как это повлияет на международный имидж страны, дело десятое. Сиюминутные выгоды (как власти кажется) перевешивают. Только люди - а церковь - это они - никуда не денутся и при случае власти все припомнят на тех же выборах. Да и в ЕС, думаю, скажут, что ущемление прав группы верующих, попытки запретить религиозные организации не особо согласуются с европейским курсом", - полагает Золотарев.

Как бы то ни было, сторонники запрета УПЦ заявляют, что для принятия кабминовского законопроекта в Раде уж есть голоса.

По словам представителя "Голоса" Юлии Клименко к 240 подписантам готовы присоединиться еще 19 коллег-депутатов, якобы не успевших подписаться под письмом к Стефанчуку. Отметим, что сам Стефанчук в сентябре говорил, что в парламенте нет 226 голосов для запрета деятельности УПЦ.

Тогда источники во фракции "Слуга народа" поясняли это заявление тем, что многие депутаты от правящей партии не готовы голосовать за запрет УПЦ, так как сами являются ее прихожанами. Кроме того, в случае запрета Украинской православной церкви усилятся позиции ПЦУ, на которую имеет большое влияние Порошенко. И на этот момент также указывают ряд "слуг" настаивая не нецелесообразности ликвидации УПЦ. Также есть опасения относительно влияния на настроения в обществе возможного запрета.

"События с попыткой выселить монахов УПЦ из Киево-Печорской лавры, будем говорить откровенно, создали очень некрасивую картинку для Украины. Вызывали совершенно не нужное противостояние в обществе в разгар войны и вопросы к нам со стороны западных партнеров. А сам процесс по итогу так и не довели до конца. Попытка же запретить УПЦ может иметь еще более плачевные последствия. Тем более, что подавляющее большинство ее иерархов настроены проукраински и никакой угрозы для нацбезопасности не несут", - говорит один из нардепов.

Сигналом о неоднозначном отношении во власти является и недавнее заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который дал понять, что пока не видит законопроекты о запрете УПЦ в числе приоритетных. По его словам, у Верховной Рады есть более важные задачи.

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки. Пока это не будет проголосовано – все остальное я считаю политическими позициями разных партий", - заявил Арахамия отвечая на вопрос о возможном голосовании за запрет УПЦ.



Собеседник, близкий к руководству фракции "Слуги народа" также говорит, что ситуация с голосованием за законопроект №8371 "пока неясна". Он действительно попал в повестку дня на текущую пленарную неделю, но пока парламенту явно не до него. Согласно регламенту, проект бюджета нужно рассмотреть до 20 октября. А к нему подано более 1600 поправок, и если Рада начнет их рассматривать, то на это уйдет много времени. А сейчас парламенту еще нужно завершить рассмотрение проект №10037 "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины относительно обеспечения поддержки обороноспособности страны и развития оборонно-промышленного комплекса Украины", к которому тоже подано довольно много поправок.

Впрочем, помимо всех этих вопросов есть еще и фактор международной реакции.

Управление по правам человека ООН включила в свой доклад давление на УПЦ в качестве примера нарушения прав человека. А на днях Всемирный совет церквей обратился к спикеру Руслану Стефанчуку с призывом не принимать законопроект № 8371 в его нынешнем виде.

В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится, что законопроект № 8371 "грозит взорвать социальное единство в Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины. Запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет, на наш взгляд, глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием. В случае принятия в текущей форме этот закон может быть использован способами, нарушающими международные нормы свободы веры или убеждений".

"По этим причинам мы призываем к фундаментальному переосмыслению этих мер (законопроекта о запрете УПЦ - Ред.) и, как минимум, значительных исправлений для устранения его недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины, ее национальными интересами в сфере единства и социальной сплоченности и ее международными обязательствами", - говорится в обращении Всемирного совета церквей.

Повлияет ли это все на позицию украинской власти увидим уже в течение ближайших недель.