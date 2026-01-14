Как сообщили "Стране" источники в Верховной Раде, разговоры с Юлией Тимошенко записал и слил их НАБУ народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых. В 2022 году он сам стал фигурантом коррупционного уголовного дела НАБУ.



По распространенному среди нардепов мнению, антикоррупционные органы завербовали Кузьминых в качестве агента-провокатора, который по согласованию НАБУ и САП предлагает разным людям коррупционные схемы, а затем на основании этого возбуждаются уголовные дела.

"Об этом еще с прошлого года говорят. Даже какие-то сайты не так давно писали, что Кузьминых завербован НАБУ. Почему Юля повелась на разводку с его стороны, непонятно. Кстати, среди депутатов ходят слухи, что и некоторые другие нардепы, ставшие фигурантами уголовных дел НАБУ, тоже пошли на сделку со следствием и готовы выступать агентами-провокаторами, предлагая участие в коррупционных схемах", - сказал "Стране" один из нардепов.



Еще один источник в Раде утверждает, что вся история со взяткой Тимошенко была изначально срежиссирована НАБУ и САП.



"Речь не идет о том, что некие депутаты по своей инициативе решили пойти к Юле и предложить свои услуги голосования за деньги. Речь идет о том, что НАБУ решило использовать желание Юли расширить свою группу влияния в Раде и получить возможность блокировать те или иные голосования для того, чтобы организовать против нее уголовное дело. Поэтому специально обученные нардепы подошли к Тимошенко и предложили свои услуги. А та, получается, клюнула на наживку", - сказал депутат.



Относительно того, почему НАБУ решило отработать именно Тимошенко, в политических кругах существуют три основные версии.



Первая гласит, что действия НАБУ и САП были согласованы с Банковой с целью "дисциплинирования" "слуг народа": спровоцировать Тимошенко на попытку подкупа, затем вручить подозрение, чтобы другим неповадно было перекупать депутатов из фракции "Слуги народа", а самим депутатам было неповадно продаваться.



Вторая версия исходит из обратного посыла: Тимошенко пыталась сорвать голосование за министров, что следует из обнародованных НАБУ записей, по согласованию с Банковой, которая хотела чужими руками не допустить назначение Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова, которых у Зеленского считают недостаточно лояльными, особенно второго. Кроме того, лишь благодаря голосам "Батькивщины" удалось уволить Василия Малюка, против чего выступала "антизеленская коалиция", в связке с которой работают НАБУ и САП. За это Тимошенко и решили наказать.



Наконец, есть и третья, наиболее распространенная, версия. Она исходит из того, что НАБУ и САП продолжают решать задачу переформатирования большинства в Раде в интересах "антизеленской коалиции", а потому стараются запугать уголовными делами как можно больше депутатов или даже целые фракции. С этой целью перед Новым годом был нанесен удар по криворожской группе депутатов, близких к Зеленскому (Киселю и компании), а теперь и по Юлии Тимошенко, которая регулярно выступала против НАБУ, а по некоторым вопросам прямо срывала планы "антизеленской коалиции", как это было в случае с голосованием за отставку Малюка.



"Операция с Тимошенко была от начала до конца спланирована НАБУ, и потому не может идти речи о том, что это согласованная с Банковой мера по усилению дисциплины среди "слуг народа". Противники Зеленского действительно хотят переформатировать под себя Раду. Но основной их инструмент - это не подкуп, а давление на депутатов руками НАБУ и САП через возбуждение уголовных дел. Поэтому и история с Тимошенко никак не укрепит единство рядов "слуг народа". Наоборот, само по себе дело против Юли задумывалось как попытка через уголовное дело перевербовать на сторону "антизеленской коалиции" "Батькивщину", а также оторвать Тимошенко от Банковой, чтобы больше не повторялись такие истории, как с голосованием за Малюка. Но пока непонятно, получится ли таким образом приручить Тимошенко и ее фракцию. Это будет видно по последующим голосованиям, - сказал источник в парламенте.